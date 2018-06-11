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Анатолій Гриценко: Звільнення бранців – питання міжнародної спільноти

Колишній Міністр оборони України Анатолій Гриценко вважає, що повернення українських політв’язнів вже не є суто внутрішньою проблемою. У коментарі Фактам ICTV він повідомив, що обмін бранцями – це питання впливу широкої міжнародної спільноти.

Анатолій Гриценко

Зустріч Нормандської четвірки на рівні міністрів наблизить позитивний результат у намірах України звільнити політв’язнів. Однак це можливо лише спільними зусиллями України, її європейських та заокеанських партнерів.

Сильна країна могла б натиснути. Ми ще не стали сильними. Треба набратись міці, щоб вирішувати питання захисту наших громадян, – сказав Анатолій Гриценко.

Нині в України менше важелів тиску ніж у Росії. Однак, додає політик, українську аргументацію в очах міжнародної спільноти посилює позиція країни, на яку напали і яка протистоїть агресору. В той же час очікувати стрімкого вирішення питання звільнення політв’язнів не можна, вважає Гриценко. Переговорний процес може тривати місяцями. Однак екс-міністр впевнений, що усі ув’язнені російською владою українці повернуться на Батьківщину.

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