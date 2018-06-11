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Бійці ООС знищили бліндаж з бойовиками

Бойці ООС завдали превентивного удару по цілях, які несуть потенціальну загрозу особовому складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування.  

Запис знищення ворожої позиції на Донбасі фонд Повернись живим опублікував на своїй сторінці у Facebook.

– Так було і з цією ворожою позицією, коли аеророзвідники помітили транспорт і вивантаження ворогом 120-мм мін та розгортання двох мінометних розрахунків. Перед обстрілом весь особовий склад терористів зібрався порадитись у бліндажі, але так і не зміг втілити заплановане, – йдеться у повідомленні Повернись живим.

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Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала 7 реактивних систем залпового вогню Град на полігоні бойовиків біля Луганська.

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