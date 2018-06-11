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Догхантера Святогора заарештували на два місяці

Суд ухвалив рішення заарештувати догхантера Олексія Святогора на 60 діб.

Олексій Святогор

Шевченківський районний суд Києва обрав догхантеру Олексію Святогору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, повідомляє РБК-Україна.

– Суд обрав Святогору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, – йдеться у повідомленні.

Догхантера заарештували за жорстоке поводження з тваринами. Поліція затримала чоловіка біля власного будинку.

Читайте: Контрабанда рідкісних тварин: як знущаються, аби заробити

До слова, у Києві активізувалися догхантери, які знайшли новий, моторошний спосіб знущання над тваринами.

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