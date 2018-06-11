Голодування Сенцова. Чи звільнять бранців Кремля

Український режисер 29 день продовжує голодування в колонії Лабинтангі на крайній півночі РФ. Факти ICTV розповідають, чому голодує Олег Сенцов та якою є вірогідність звільнення політв’язня.

Уродженець Сімферополя режисер Олег Сенцов, потрапив за грати незабаром після окупації Криму у травні 2014 року. Російські силові структури інкримінували йому звинувачення в організації та підготовці терористичного акту.

Вже через рік Сенцов отримав вирок – 20 років колонії суворого режиму. Кримчанин утримується на крайній півночі Росії, в місті Лабитнангі. З самого початку свою провину режисер не визнає.

Українська сторона вважає Сенцова політв’язнем та вимагає його звільнення. Росія, натомість, відмовляється передати ув’язненого українцям і вказує на те, що режисер – громадянин РФ. Російські паспорти окупант видавав усім жителям Криму після захоплення півострова.

Чому голодує Сенцов

Голодування ув’язнений режисер розпочав 14 травня. Нині триває вже 29 день його відмови від їжі. Головна вимога протесту – звільнення з російських в’язниць усіх українських політв’язнів.

Голодування Олег Сенцов розпочав напередодні чемпіонату світу з футболу, який розпочнеться 14 червня. Таким чином політв’язень намагається привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми звільнення незаконно утримуваних в РФ співвітчизників. Про це він написав в перший день голодування у листі, який оприлюднив адвокат Олега.

Єдиною умовою його (голодування – ред.) припинення є звільнення усіх українських політув’язнених, що знаходяться на території РФ, – написав Сенцов.

До протесного заходу Олег Сенцов готувався півтора місяці.

У заяві про голодування на ім’я начальника колонії вказав про звільнення 64 бранців.

Імен не вказував. При цьому вимога не стосується самого режисера, повідомив його адвокат.

Хто підтримав протест режисера

19 травня відмовився від їжі українець Володимир Балух, якого кримський суд визнав винним у зберіганні боєприпасів та засудив до 3 з лишком років колонії. На знак протесту проти вироку Балух оголосив голодування.

24 травня із солідарності з режисером оголосив голодування засуджений у РФ український солдат Олександр Шумков.

31 травня на знак підтримки Олега Сенцова, про голодування заявив антифашист Олександр Кольченко. Він отримав вирок у тій самій справі, що й Сенцов. Російський суд призначив йому 10 років колонії. Кольченко своїм протестом вимагав звільнення Олега Сенцова. Через вісім днів після початку голодування Олександр був змушений припинити протест через погіршення фізичного стану.

Визнаний правозахисниками політв’язнем Станіслав Клих так само повідомив про початок голодування 7 червня. Він засуджений російським слідством два роки тому до 20 років за ніби-то участь у Чеченській війні у 94-5 роках на боці формувань Ічкерії.

#SaveOlegSentsov

Вимогу звільнити утримуваних Росією бранців підтримали в Україні та десятках міст світу. Там пройшли акції на підтримку Олега Сенцова та інших політв’язнів. Просили про звільнення Сенцова і діячі мистецтва. Українські, російські та світові кінематографісти звертались до російської влади з проханням відпустити ув’язненого. Серед них: Андрій Звягінцев, Джоні Депп, Кейт Бланшет та інші.

Міжнародна реакція

Світова спільнота не залишила протест Сенцова без уваги. Про звільнення бранця Росію просили в ОБСЄ, МЗС Канади та США. Закликав до цього і Європарламент. У день початку Чемпіонату світу з футболу там мають пройти дебати та відбудеться голосування за резолюцію про права людини в Росії. Розглянуть, зокрема, і питання Олега Сенцова. За повідомленням Президента Петра Порошенка під час зустрічі з родинами політв’язнів, українські представники узгодили позицію стосовно заручників з французькою та німецькою сторонами нормандської четвірки. І під час найближчої зустрічі учасників це питання мають обговорити з російською стороною першочергово.

Переговори про звільнення

Президент Петро Порошенко обговорив можливість звільнення українських політв’язнів з Президентом РФ Володимиром Путіним. Телефонна розмова відбулась за ініціативи української сторони.

Після розмови Путін повідомив, що говорити про обмін людей говорити зарано та утримався від прогнозів. Єдине – до чого домовились учасники переговорів – це те, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та Росії відвідають ув’язнених в РФ та Україні.

Можливість звільнення

Олега Сенцова звільнять. Однак на це можуть піти роки. Такий сценарій не виключає політолог Сергій Таран. Нині відносини РФ та Заходу нагадують часи холодної війни. Тож для звільнення доведеться провести чимало переговорів. Росія захоплює громадян України і повертає їх в обмін на арештантів українських спецслужб. І зараз може так само відбутись, вважає експерт.

Погана новина – ми не знаємо, коли це може відбутись. Як правило, перемовини щодо наших бранців – річ тонка, делікатна. Вона може тривати роками, – повідомив Сергій Таран.

Інший важливий фактор – необхідність цього звільнення. Окрім суто гуманістичної сторони, прецедент звільнення демонструє готовність України відстоювати та захищати кожного свого громадянина, повідомив політолог.

Яна Семенюк

Фото: Радіо Свобода, 24tv