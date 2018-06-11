І міст не врятує: туризму в Криму передрекли нові збитки

Кримський міст не забезпечить півострову великий потік туристів з Росії.

Про це заявив глава наглядової ради Фонду Майдан закордонних справ і головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко.

За його словами, офіційна цифра в один мільйон туристів, що відвідали Крим з початку року, перебільшена у чотири-п’ять разів. А новий міст не зіграє великої ролі для туризму в Криму.

– Тому що в туристичних потоках працюють інші фактори, і головний з них – це відповідність ціни і якості. І в цьому головна проблема, – сказав Клименко, пише Главред.

– У кримського туризму немає майбутнього. З 2016 року розпочалося падіння кількості людей, які прилітають до Криму на відпочинок. Воно на рівні 2015 року та навіть нижче. А це найзаможніша категорія туристів. До Криму і далі везтимуть бюджетних відпочиваючих з далеких сибірських, далекосхідних та інших російських регіонів. Ця категорія відпочиваючих не користується туристичним сервісом. Сніданок, обід і вечеря у санаторії, немає грошей на морозиво дитині… А найоптимальніший сегмент відпочиваючих, середній клас, безумовно, їхатиме до Туреччини, Єгипту і Таїланду – не у Крим, – підсумував аналітик.

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Нагадаємо, автор проекту Керченського мосту в 1993 році попередив про загрозу обвалення нового мосту з Росії в окупований Крим.