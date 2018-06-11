Крим засохне без України: катастрофа неминуча

Окупований Крим, який жив за рахунок води, що надходила з материкової України, поступово засихає, і Росії не вдасться зупинити цей процес.

Про це у коментарі Обозревателю розповів заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак.

– Ми ведемо моніторинг за допомогою супутників, які знімають територію Криму. На сьогодні понад 70% раніше нормальної рослинності повністю висихає. Перекладаючи на зрозумілу мову, степовий Крим, який жив за рахунок води, яка йшла з України, повністю засихає – це правда, – уточнив він.

За його словами, за час окупації Москва не зверталася до Києва з проханням відновити подачу води.

Гримчак також назвав кілька умов, за яких Україна погодиться відновити водопостачання: це виведення військ і звільнення Криму, а також відшкодування збитків.

Чиновник також запевнив, що Росія не здатна самостійно вирішити проблему з посухою:

– Так, можна возити воду дирижаблями. Теоретично можливо використовувати систему опріснення води, але це дуже дорого, адже і сама система, і її обслуговування потребують багато затрат. Наскільки я знаю, на сьогодні вони навіть не розглядають таку можливість.

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До речі, експерти вважають, що кримський міст не забезпечить півострову великий потік туристів з Росії.