PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / На Мукачево налетіла гроза з великим градом/

На Мукачево налетіла гроза з великим градом

На Закарпатті у Мукачеві гроза з великим градом розпочалася 10-го червня у другій половині дня.

10-го червня у другій половині дня у Мукачеві розпочалася сильна гроза, яка супроводжувалася градом.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Вікторія Росул.

Як уточнює жінка, град бачили на вулиці Льва Толстого. При цьому деякі жителі міста пишуть, що на інших вулицях граду не було.

Читайте: Гроза у Львові: зруйновані будівлі та град із яйце

До слова, на початку місяця град налетів на Черкаси. Розмір льодових кульок досягав сантиметра і більше.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка