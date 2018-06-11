ООС: бойовики застосували 122-мм артилерію біля Новотошківського

За минулу добу бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях Операції об’єднаних сил (ООС) на Донбасі, у тому числі 7 разів із застосуванням важкого озброєння, троє військовослужбовців поранені.

Троє військовослужбовців ООС поранені за минулу добу, повідомляє прес-центр Операції.

– За минулу добу ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню, з них 7 разів із застосуванням важкого озброєння – 120 і 82-мм мінометів, – йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку найбільш активні бойові дії тривали у районі населеного пункту Новотошківське.

На Донецькому напрямку підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону в районі населеного пункту Опитне.

Адекватну відповідь ворог отримав на Маріупольському напрямку – поблизу населених пунктів Павлополя, Водяного та Лебединського.

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За даними української розвідки, один бойовик знищений і троє поранені.

З ночі поточної доби бойовики на Луганщині застосували заборонені міжнародними домовленостями 122-мм артилерійські системи поблизу населеного пункту Новотошківське, наражаючи на небезпеку мирних жителів найближчих населених пунктів.

До слова, 9 червня бойовики обстріляли позиції бійців ООС з гранатометів, двох військовослужбовців було поранено.