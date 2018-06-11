Перегляд умов безвізу з Україною – Євросоюз дав відповідь

Європейський Союз не має наміру переглядати умови безвізового режиму з Україною.

Про це сьогодні повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк під час прес-конференції.

– Скажу, що оцінка одностайна наших колег з Європейського Союзу: загрози від громадян України, з боку подорожуючих, які використовують територію України як транзитери, на сьогоднішній день відсутні. Тому реальних загроз, навіть підняття розмови про те, щоб переглянути умови безвізового режиму, на сьогоднішній день не існує, – сказав він.

Серватюк також зазначив, що країни ЄС і Україна вживає заходів для посилення безпеки на кордоні.

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Нагадаємо, безвізовий режим України з ЄС офіційно набув чинності 11 червня 2017 року. Факти ICTV розповіли, як працює безвіз сьогодні і що змінилося для українців за цей рік.