У понеділок, 11 червня, президент України Петро Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд.
Про це Петро Порошенко повідомив у себе у Twitter.
– Сьогодні в цей історичний день – річницю безвізу – підписую закон Про Вищий антикорупційний суд. Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні!, – написав він.
Сьогодні в цей історичний день – річницю безвізу – підписую Закон «Про Вищий антикорупційний суд». Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні! pic.twitter.com/ZhrsVdFbuw
— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 июня 2018 г.
До слова, голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд 9 червня на брифінгу в рамках другої міжпарламентської конференції Грузія, Молдова і Україна.Читайте: Коли запрацює Антикорупційний суд - Парубій назвав терміни Світовий досвід. Як працює Антикорупційний суд в інших країнах Антикорупційний суд в Україні - реакція МВФ
Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада проголосувала за президентськийзаконопроект про Антикорупційний суд. Документ у другому читанні підтримали 315 народних депутатів.