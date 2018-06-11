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Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд

У понеділок, 11 червня, президент України Петро Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд.

Про це Петро Порошенко повідомив у себе у Twitter.

– Сьогодні в цей історичний день – річницю безвізу – підписую закон Про Вищий антикорупційний суд. Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні!, – написав він.

До слова, голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд 9 червня на брифінгу в рамках другої міжпарламентської конференції Грузія, Молдова і Україна.

Читайте: Коли запрацює Антикорупційний суд - Парубій назвав терміни Світовий досвід. Як працює Антикорупційний суд в інших країнах Антикорупційний суд в Україні - реакція МВФ

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада проголосувала за президентськийзаконопроект про Антикорупційний суд. Документ у другому читанні підтримали 315 народних депутатів.

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