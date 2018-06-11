Правозахисники не мають доступу до затриманих РФ кримських татар

Під час слідства надавати допомогу затриманим окупаційною владою півострову кримським татарам правозахисники не можуть. Про це Фактам ICTV розказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

За інформацією колишнього засудженого Росією кримськотатарського політика, проти татар у Криму відкрито багато справ. Через це кожному переслідуваному окупаційним режимом надати кількох адвокатів громада не має ресурсів.

Під час слідства доступ до підзахисних мають лише адвокати. Правозахисників допускають вже під час судового процесу. Спілкування з кримськотатарськими політв’язнями підтримувати складно, повідомив Чийгоз.

Зв’язок у нас відбувається рідко і не стабільно, тому що умови СІЗО, а тим паче умови колонії за тисячі кілометрів не дозволяють підтримувати стабільний зв’язок.

Через це не вдається вчасно реагувати на судовий процес. Як альтернативу вирішення проблеми Ахтем Чийгоз запропонував створити посади при українських посольствах для консулів. Вони мали б періодично відвідувати колонії, де утримуються політв’язні.

Крім того, за інформацією політика, через підготовку та проведення чемпіонату світу з футболу Росія призупинила розслідування справ проти бранців. Їх розгляд продовжать у другій половині липня. У Меджлісі побоюються посилення репресій після проведення мундіалю.