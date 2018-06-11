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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 11 червня (КАРТА)

Робочий тиждень в Україні 11 червня розпочнеться з грозових дощів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, у країну прийде циклон, який і принесе перші грози.

Циклон просунеться углиб України, зачепивши Вінниччину та Житомирщину.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 11 червня

Температура повітря буде у межах +24…+ 28 градусів.

До слова, Факти ICTV отримали ексклюзивний прогноз погоди на червень.

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