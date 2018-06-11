Рік безвізу! Що змінилося для України

Безвізовий режим України з ЄС офіційно набрав чинності 11 червня 2017 року. Як працює безвіз сьогодні та що змінилося для українців за цей рік, розкажуть Факти ICTV.

Перший день безвізу

Безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом набув чинності в ніч на 11 червня 2017 року, дозволивши українцям подорожувати до країн Євросоюзу та Шенгену без візи.

Першими запустили безвіз для України Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Греція і Кіпр.

У перший день безвізового режиму (станом на 19.00. – Ред.) кордон перетнуло трохи більше 1400 українців. 73% із них – в автомобільних пунктах пропуску, 27% – в авіаційних.

При цьому найпопулярнішою країною виявилася Польща – через її кордон в’їхали 65% українців.

Самі українці в соцмережах зізнавалися: кордон проходили без проблем. Процедура займала кілька хвилин. Жодних запитань, документів (крім паспорта), підтвердження платоспроможності або бронювання.

В цілому з усієї кількості українців, які в’їхали в Євросоюз, лише чотирьом відмовили в безвізовому режимі.

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Міфи про безвіз

Разом зі стартом безвізу українців лякали міфами про можливі масові відмови у в’їзді в ЄС, а також передбачали проблеми з документами.

Ходили чутки про те, що пакет документів, який раніше потрібно було подавати в посольство, тепер доведеться возити з собою.

Підтвердити мету поїздки потрібно буде офіційним запрошенням, а довести свою спроможність на кордоні потрібно буде довідкою з роботи чи банку.

Більш спритні зі стартом безвізу збиралися їхати в ЄС для постійного проживання або працевлаштування.

Крім того, утвердився стереотип, що безвіз допоможе отримати статус біженця або притулок у ЄС.

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Ажіотаж на біометрику

Незважаючи на це, після прийняття рішення про безвіз десятки тисяч українців вишикувалися в черзі для отримання біометричних паспортів.

Час видачі документів збільшився в рази. Якщо раніше отримати паспорт можна було за два тижні, то вже влітку 2017 року ця процедуру розтягувалася на кілька місяців.

За рік ажіотаж на виготовлення документів спав, у травні 2018 року паспорт вже можна було отримати за три тижні.

Станом на 31 травня 2018 року, біометричні паспорти отримали 8,5 млн українців.

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Безвіз у дії

Незважаючи на ажіотаж із біометричними паспортами, за рік безвізом скористалися 517 тисяч разів.

Йдеться про поїздки в ЄС з біометричним паспортом без діючої візи, пояснили в Держприкордонслужбі.

Більшість українців за рік безвізу їздили в ЄС за старими правилами.

Із червня 2017 року по червень 2018 роки українці їздили в ЄС 19,5 млн разів.

Із них близько 4 млн – за біометричними паспортами, але з дійсною візою.

У перші місяці безвізу ним користувалися в середньому по 80 тис. разів на місяць, восени та взимку ажіотаж спав, а вже з весни 2018 кількість безвізових подорожей знову стрімко зросла.

Громадська організація Європа без бар’єрів, спираючись на дані ЄС, порахувала, що в 2017 році, коли півроку діяв безвізовий режим, кількість запитів від українців на візи скоротилася вдвічі – з 1,4 млн до 720 тисяч.

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Куди їдуть по безвізу?

За даними прикордонників, 36% безвізових мандрівників у ЄС скористалися літаками.

Цікаво, що за рік по безвізу в Румунію в’їхали 23% українців, до Польщі – 21%.

Кількість подорожей українців у ЄС суттєво зросла.

Якщо в 2016 році виїзд з України на кордонах ЄС оформили 14,6 млн українців, то через півроку після скасування віз їх було 15,25 млн.

Крім того, безвіз значно спростив можливість продажу турів.

Раніше через необхідність оформлення візи продажі закривали десь за 10 днів до поїздки. Зараз тури продають до останнього дня.

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Безвіз заберуть?

Вимоги Євросоюзу для отримання Україною безвізового режиму стосувалися безлічі сфер. Йшлося про охорону кордонів, верховенство права, управління міграцією і реформування інших секторів.

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Проте Україна виконала значну кількість вимог. За словами посла Євросоюзу в Україні Х’юга Мінгареллі, причин для скасування безвізу з Україною немає.

Платний в’їзд у ЄС

Євросоюз розробляє автоматичну систему контролю для громадян, які в’їжджатиимуть по безвізу. Це передбачено для покращення контролю за Шенгенською зоною.

Зараз ETIAS досі перебуває на етапі узгодження, запуск системи планується в 2021 році.

В електронній системі потрібно буде зареєструватися перед подорожжю, внести свої дані та оплатити €7 (дітям до 18 років і людям, старше 70 років – безкоштовно).

Після того, як ви отримаєте авторизацію, можна збиратися в дорогу. Схожі системи вже діють у США (ESTA) та Канаді (eTA).