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Росія закрила кордон для авто з України

На російсько-українському кордоні у пункті пропуску Сеньківка на Чернігівщині утворилася черга з вантажівок.

Як повідомляє Держприкордонслужба, станом на 12.00 черга на виїзд у пункті пропуску Сеньківка на Чернігівщині становила близько 85 вантажних автомобілів, майже 40 з них, які були оформлені з української сторони, застрягли на території між пунктами пропуску і не пропускаються російською стороною.

Крім того, за минулу добу і сьогодні вранці співробітники Федеральної прикордонної служби РФ спільно з представниками інших служб, які здійснюють контрольні операції в російському пункті пропуску Гоптівка, що навпроти пункту пропуску Гоптівка, не пропустили на територію РФ і без будь-яких пояснень повернули в бік України більше 100 легкових автомобілів української реєстрації з громадянами України.

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Українські прикордонники припускають, що причиною є проведення посиленого контролю перед святкуванням Дня Росії. Ситуація відстежується.

Нагадаємо, у травні через снігопад на пункті пропуску на виїзді з РФ утворилася черга з понад 250 вантажних автомобілів.

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