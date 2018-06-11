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Скупчення російських Градів зафіксовано під Луганськом

7 реактивних систем залпового вогню Град зафіксували спостерігачі ОБСЄ на полігоні бойовиків.

Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував на полігоні бойовиків 7 реактивних систем залпового вогню Град у районі тимчасово окупованого Міусинська.

Про це повідомляє прес-служба місії.

За даними ОБСЄ, 16 буксируваних гаубиць (Д-30 Жаба, 122 мм), 12 самохідних гаубиць (2С1 Гвоздика, 122 мм) і 7 протитанкових гармат (МТ-12 Рапіра, 100 мм) були задіяні у навчаннях терористів на полігоні, що розташований орієнтовно в двох кілометрах на південний схід від Бугаївки, що в 37 кілометрах на північний захід від Луганська.

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Безпілотник ОБСЄ середнього радіусу дії зафіксував також бойову броньовану машину (типу БТР) біля населеного пункту Молодіжне (в 63 кілометрах на північний захід від Луганська. – Ред.) Дві вантажівки військового типу (КамАЗ-4310) з антеною від комплексу радіорозвідки Торн неподалік від Дебальцевого.

Нагадаємо, раніше ОБСЄ зафіксувала 30 танків невстановленого типу під Луганськом.

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