Смерч на Сумщині потрапив на відео

У селищі Ямпіль Сумської області гуляв справжній смерч. Сильний вітер зірвав шифер на одному з гаражів.
Рідкісне для України природне явище – смерч – зафіксували на Сумщині.
Відео в мережу виклав житель селища Ямпіль Олександр Кізя.
На ролику видно, як серед гаражів формується вихор, а тоді підіймає у повітря сміття і пил.
Вітер був такої сили, що зірвав шифер з одного з гаражів.
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До слова, днями на Південному шосе в Запоріжжі пронісся смерч.
Фото: Кадр із відео
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