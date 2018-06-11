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Смерч на Сумщині потрапив на відео

У селищі Ямпіль Сумської області гуляв справжній смерч. Сильний вітер зірвав шифер на одному з гаражів.

Смерч на Сумщині

Рідкісне для України природне явище – смерч – зафіксували на Сумщині.

Відео в мережу виклав житель селища Ямпіль Олександр Кізя.

На ролику видно, як серед гаражів формується вихор, а тоді підіймає у повітря сміття і пил.

Вітер був такої сили, що зірвав шифер з одного з гаражів.

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До слова, днями  на Південному шосе в Запоріжжі пронісся смерч.

Фото: Кадр із відео

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