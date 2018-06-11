The Times перед ЧС-2018 “віддала” Крим Росії

Британське видання The Times опублікувало карту Росії з окупованим Кримом.

Про це повідомило посольство України у Великій Британії в Twitter.

– Посольство звертає увагу The Times на той факт, що неприйнятно відзначати на цій карті Крим, який був незаконно анексований Росією в України у 2014 році. Ми вимагаємо змінити карту. Крим – це Україна, – йдеться у повідомленні.

За даними посольства, карта Росії з Кримом з’явилася у номері, в якому були надруковані локації чемпіонату світу з футболу.

Київ вимагає від видання змінити карту. Фото: twitter.

Читайте: Угорщина продавала карту України без Криму і Одеси

У газеті ніяких коментарів щодо даної ситуації поки не давали.

Нагадаємо, США опублікували освітній фільм про російські регіони, включивши до складу РФ анексований Крим.