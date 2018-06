The Times пояснили скандальну карту з Кримом і вибачилися

Про це повідомляє посольство України у Великій Британії у Twitter.

– Переважна більшість країн (включаючи Велику Британію) не визнають анексію Росією у 2014 році українського Криму і засудили її як таку, що суперечить міжнародному праву. Приносимо вибачення за помилку.

Українські дипломати заявили, що високо цінують відповідь газети.

– Кожен може зробити помилку. Що важливо – визнати її і правильно виправити. Ми дуже цінуємо! – сказано в повідомленні посольства.

.@thetimes Everyone can make a mistake. What is crucial – to acknowledge them and correct timely. We do appreciate! #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/BiMvryRmFg

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 11 июня 2018 г.