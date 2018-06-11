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The Times пояснили скандальну карту з Кримом і вибачилися

Британське видання The Times принесло офіційні вибачення за публікацію карти стадіонів ЧС-2018 з футболу, на якій окупований Крим позначений як частина Росії.

Про це повідомляє посольство України у Великій Британії у Twitter.

– Переважна більшість країн (включаючи Велику Британію) не визнають анексію Росією у 2014 році українського Криму і засудили її як таку, що суперечить міжнародному праву. Приносимо вибачення за помилку.

Українські дипломати заявили, що високо цінують відповідь газети.

– Кожен може зробити помилку. Що важливо – визнати її і правильно виправити. Ми дуже цінуємо! – сказано в повідомленні посольства.

Читайте: Крим засохне без України: катастрофа неминуча

Нагадаємо, як британське видання The Times опублікувало карту Росії з окупованих Кримом.

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