Це рак – вони всі помруть. Рішення Дисциплінарної комісії МОЗ щодо Лінчевського

Дисциплінарна комісія не знайшла порушень щодо висловлювання заступника Міністра охорони здоров’я України Олександра Лінчевського про лікування онкохворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дисциплінарної комісії Національного агентства України з питань державної служби Костянтина Ващенка.

– З урахуванням висновків експертів та за результатами правового аналізу, Дисциплінарна комісія вирішила, що не вбачає у діях Лінчевського дисциплінарного проступку і пропонує прем’єр-міністру закрити дисциплінарне провадження, – повідомив Ващенко.

Але Дисциплінарна комісія пропонує Кабінету міністрів розглянути питання порушення етичних норм заступником міністра охорони здоров‘я Олександра Лінчевського, тому що висловлювання містять ознаки порушення загально-визнаних норм поведінки.

Комісія зауважує, що питання відповідальності за порушення саме етичних норм не врегульовано в законодавстві. Саме тому комісія пропонує Кабміну розглянути питання на засіданні Уряду та прийняти рішення, – заявив Ващенко.

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Нагадаємо, спеціальна дисциплінарна комісія 7 червня почала розглядати заяви заступника глави МОЗ Лінчевського щодо лікування онкохворих українців за кордоном.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман розпорядився почати провадження щодо Лінчевського. Приводом для цього стало висловлювання заступника керівника МОЗ про недоцільність виділення коштів на лікування онкологічних хворих за кордоном, оскільки “вони всі помруть”.

Фото: УНІАН