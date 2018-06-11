У Хмельницькій області СБУ викрила агента ФСБ

Житель Кам’янець-Подільського, перебуваючи в складі російської політичної організації Національний визвольний рух, був завербований представниками ФСБ під час періодичних виїздів в Росію.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За завданням кураторів агітатор виготовляв листівки нібито від українських націоналістів із закликами до агресивних дій щодо поляків, які проживають на території України.

Зазначені матеріали він отримував від замовників через інтернет.

Потім зловмисник поширював агітки в популярних серед іноземних туристів історичних і культурних місцях регіону.

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Оперативники спецслужби зафіксували, що агітатор також адміністрував співтовариство в одній із соціальних мереж, через яку поширював матеріали щодо підтримки терористичних організацій “Л/ДНР” і виправдовував російську військову агресію проти України.

Фінансування злочинної діяльності зловмисника здійснювалося представниками спецслужб РФ з використанням криптовалют.

Під час санкціонованого обшуку в квартирі фігуранта справи співробітники СБУ виявили матеріали з антипольською і проросійською пропагандою, а також комп’ютерну техніку з доказами протиправних дій.

В рамках відкритого кримінального провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Раніше на КПП Гоптівка затримали двох зловмисників, які налагодили поставки автомобілів на єврономерах для незаконних збройних формувань “ЛНР”.