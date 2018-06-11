У транспорті Києва контролери будуть ловити “зайців” з Нацполіцією

З 11 червня у громадському транспорті Києва контролери будуть влаштовувати рейди спільно з Національною поліцією на безквиткових пасажирів.
Про це повідомили на сторінці КП Київпастранс в Facebook.
Метою перевірок стане перевірка наявності проїзних документів у наземному громадському транспорті.
– Починаючи з цього тижня, ми будемо проводити такі перевірки регулярно. Ми будемо кожен раз міняти їх маршрут і час, ― відзначили в прес-службі.
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Очікується, що такі заходи зменшать кількість “зайців” і захистять співробітників підприємства від агресивних дій пасажирів.
Нагадаємо, вартість проїзду у громадському транспорті Києва з 14 липня становитиме 8 гривень.
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