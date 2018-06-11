Український Су-27 показав найвищий пілотаж на авіашоу в Данії

Україна взяла участь у авіашоу Danish Air Show 2018, що відбулося у Данії. Україна була представлена двома винищувачами Су-27 та військово-транспортним літаком Іл-76.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Напередодні міжнародного авіаційного показу українські льотчики продемонстрували найвищий пілотаж під час тренувального польоту на винищувачі Су-27.

– Незважаючи на несприятливі погодні умови під час авіашоу, українські повітряні аси продемонстрували глядачам неабияке вміння володіння літаком у повітрі, навіть із-за таких погодних умов, а також майстерність індивідуального пілотажу із виконання складних фігур вищого пілотажу, які виконував льотчик-інструктор полковник Олександр Оксанченко, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні українська делегація та авіаційна техніка повертаються додому.

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У ПС ЗСУ нагадали, що Королівство Данія проводить авіаційні шоу раз на два роки на одному з аеродромів Карап, Скридстреп або Ольборг. У цьогорічному авіаційному показі, у Ольборгу, окрім Су-27 та Іл-76, яких представляла Україна, брали участь літаки C-130J – Королівство Великобританії, F-18 – Фінські військово-повітряні сили, T-55/FB-6, MIG-15U – Королівство Норвегія, F-5E TIGER – авіація Швейцарської Конфедерації, а також авіація Грецької Республіки та Іспанії.

Фото, відео: Командування Повітряних Сил ЗСУ