В Україні назвали дату старту роботи Антикорупційного суду

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що для запуску Вищого антикорупційного суду достатньо півроку.

Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання, коли перші справи будуть передані до Антикорупційного суду, передає УНІАН..

– Для того, щоб передавати справи у Вищий антикорупційний суд, його потрібно створити. Актуальним питанням є не день передачі справ до цього суду, а день запуску роботи цього суду, – сказав Ситник.

За його словами, півроку буде достатньо, щоб запустити цю інституцію.

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Нагадаємо, що 7 червня Верховна Рада проголосувала за президентськийзаконопроект про Антикорупційний суд. Документ у другому читанні підтримали 315 народних депутатів.

А сьогодні президент України Петро Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд.