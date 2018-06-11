В Україні обмежили польоти безпілотників

В Україні обмежили польоти дронів над дорогами державного значення, промисловими зонами та низкою інших об’єктів.

Державна авіаційна служба ввела обмеження на польоти дистанційно пілотованих повітряних суден (ДППС) масою до 2 кг над низкою об’єктів, повідомляється на сайті відомства.

Польоти можуть виконуватися тільки вдень і відбуватися без перетину державного кордону.

Виконання польотів забороняється над дорогами державного значення, центральними вулицями міст, селищ міського типу та сіл, залізними дорогами державного та регіонального значення, над та вздовж ліній електропередачі.

Крім того, польоти ДППС заборонені над промисловими зонами, електростанціями, залізничними станціями, морськими портами, сховищами пального, нафти, газу, інших небезпечних речовин та рідин тощо, а також над важливими державними та потенційно небезпечними об’єктами.

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Польоти мають виконуватися не ближче 5 км від зовнішніх меж злітно-посадкових смуг та руліжних доріжок аеродромів, вертодромів, або не ближче 3 км від зовнішніх меж злітно-посадкової смуги злітно-посадкового майданчика, а також не ближче 500 м від повітряних суден, які знаходяться в повітрі.

Крім того, польоти суден масою до 2 кг заборонені над об’єктами, які визначені МО, МВС, Держприкордонслужбою, СБУ, Нацполіцією, Нацгвардією, Управлінням державної охорони, іншими військовими формуваннями та правоохоронними структурами України. Польоти ДППС не можна виконувати у зонах поліцейських, антитерористичних, спеціальних операцій.

Проте у випадку наявності спеціального дозволу, польоти можуть здійснюватися навіть над забороненими об’єктами.

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