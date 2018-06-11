В Україні запустили 23 додаткових потяги: дати і напрямки (ІНФОГРАФІКА)

Укрзалізниця запускає 23 літні поїзди за популярними напрямами.

– А на початку тижня пропонуємо пасажирам подбати про відпустку. Запускаємо 23 літні поїзди за затребуваними напрямами. І нагадую – у ПАТ Укрзалізниця з’явилась нова опція. Під час купівлі квитків онлайн – ми інформуємо про наявність або відсутність кондиціонера у вагоні, – заявив в. о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

№ 212/211 Новоолексіївка – Харків курсуватиме щодня з 2 червня по 22 вересня;

№ 213/214 Суми – Одеса курсуватиме з 9 червня по непарних датах;

№ 228 Київ – Бердянськ курсуватиме через день з 1 червня по 31 липня та з 1-9 вересня по непарних датах, а в період з 2 по 30 серпня по парних;

№ 282 Хмельницький – Генічеськ курсувати 2-12 червня і 4-16 вересня по парних датах, а в період з 14 червня по 2 вересня – щодня;

№ 298 Київ – Херсон курсуватиме щодня з 1 червня по 8 вересня;

№ 162 Миколаїв – Київ курсуватиме 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 червня, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, 28 липня, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 серпня.

№ 256/255 Львів – Херсон курсуватиме один раз в 4 дні в період з 5 червня по 9 вересня;

№ 258 Одеса – Львів курсуватиме щоденно з червня по 16 вересня; № 251/252 Дніпро, Кривий Ріг – Одеса курсуватиме по непарних датах з 1 червня по 15 вересня;

№ 265 Харків – Херсон курсуватиме по непарних датах з 1 червня по 9 вересня; № 190/244 Дніпро-Кривий Ріг – Генічеськ курсуватиме по непарних датах з 9 червня по 9 вересня;

№ 232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ курсуватиме по парних датах з 10 червня по 10 вересня; № 472/552 Дніпро – Кривий Ріг – Бердянськ курсуватиме по парних датах з 10 червня по 16 вересня;

№ 261/262 Харків – Бердянськ курсувати з 10 червня по 14 вересня по парних датах; №271 / 272 Харків – Одеса курсуватиме з 8 червня по 19 вересня по непарних датах;

№779 / 780 Суми – Вінниця здійснить рейси 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 червня, 1 і 2 липня;

№ 223/224 Київ – Одеса курсуватиме з 13 червня по 2 вересня щодня;

№ 248 Одеса – Київ – Житомир буде курсувати з 15 червня по 29 вересня по непарних датах;

№ 761/762 Київ – Одеса буде курсувати з 15 червня по 2 вересня щодня; № 072 Київ – Генічеськ курсувати з 22 червня по 1 вересня по п’ятницях і суботах;

№ 076 Київ – Херсон курсуватиме з 22 червня по 1 вересня по п’ятницях і суботах; № 170/169 Львів – Одеса; № 168/167 Львів – Одеса.

Крім того, компанія збільшила періодичність курсування 6 цілорічних поїздів. Зокрема, це поїзди:

№ 8/7 Одеса – Харків курсуватиме щодня з червня;

№ 84/83 Ковель – Одеса курсуватиме щодня з 2 червня по 16 вересня через день;

№ 92/91 Костянтинівка – Одеса курсуватиме щодня з 1 червня по 28 серпня;

№ 317/318 Запоріжжя – Одеса курсуватиме щодня з 3 червня по 13 вересня;

№ 136/135 Чернівці – Білгород-Дністровський курсуватиме щодня з 16 червня;

№ 110/109 Львів – Херсон курсуватиме щодня з 20 червня по 16 вересня.

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Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця з 30 травня підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.