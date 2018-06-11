Вбивчий список 47: хто потрапив та що задумав Кремль

Керівництво СБУ зібрало на зустріч журналістів, блогерів та письменників на тему розстрільного списку 47 людей.

Керівництво СБУ збирає на зустріч журналістів, блогерів та письменників. Це не прес-конференція а закрита зустріч, запис заборонений.

Минулого тижня СБУ провела спецоперацію. Інсценувала вбивство російського опозиційного журналіста в Україні Аркадія Бабченка, ліквідацію якого нібито раніше замовили з Москви.

В ході операції Служба безпеки затримала ймовірного організатора – такого собі Бориса Германа, співзасновника приватної фірми, яка випускає зброю. А курував ним росіянин В’ячеслав Пивоварник – співробітник одного з приватних фондів Путіна.

Він закінчив Ужгородський інститут інформатики і київський політех. Мав 6 фірм у Києві, через одну з них був пов’язаний з колишнім депутатом Держдуми Сергієм Шишкарьовим. А далі найцікавіше – російські ЗМІ називають цього депутата близьким другом впливового яструба з оточення Путіна – Дмитра Рогозіна.

Приватний фонд Путіна, це ймовірно, Фонд національної та міжнародної безпеки, націонал-патріотична організація, яку донедавна очолював генерал-пропагандист Шершнєв.

За українські питання у цьому фонді якраз і відповідав Пивоварник. Від нього Герман й отримав замовлення на Бабченка.

Так званий розстрільний список Кремля теж начебто прийшов з цього ж особистого фонду Путіна.

Окрім Павла Казаріна про свою присутність у списку публічно заговорили ще кільканадцять людей. Зокрема журналісти й редактори кримсько-татарського телеканалу АТР. Відомі медійні персони, які раніше працювали в Росії. Чимало з них протягом тижня запрошували на розмову в СБУ.

Серед них Ілля Богданов – колишній офіцер російської ФСБ, який у 14-му році перейшов на бік України і воював в АТО. Його вже намагались убити у 2015-му. Тоді СБУ затримала кіллера. Наступного року Іллю викрали і спробували вивезти до Росії. Та вчасно звільнили в ході спецоперації.

Богданов змирився із тим, що рано чи пізно за ним прийдуть знову.

Якщо його росіяни хочуть покарати, то мета вбивства решти публічних людей зі списку – розхитати ситуацію в самій Україні.

Від початку російської агресії в Україні дійсно сталась низка гучних убивств – журналіста Павла Шеремета, екс-депутата Держдуми Дениса Воронєнкова, громадської активістки Аміни Окуєвої. Чи причетні до цього росіяни? Але головне питання – чи можливо попередити наступні убивства.

Спеціаліст з безпеки Сергій Шабовта пояснює, гарантувати безпеку на високому рівні можуть лише державні органи. Щонайменше 6 людей із так званого розстрільного списку погодились на охорону СБУ або Нацполіції.

Заради безпеки, журналісти мають відмовитись від професії, принаймні на певний час. Збіг чи ні, але період вкрай важливий, менше ніж за рік в країні вибори.

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Впливові медійники будуть під ковпаком, за ними вестимуть стеження і кожний їхній крок контролюватиметься.

У експертів з безпеки виникають питання і до самого списку. Чому приміром СБУ досі його тримає у секреті? В Службі Безпеки пояснюють, що це таємниця слідства. Але чи виправдано це, якщо життя під загрозою?

На початку тижня інтернет-видання редакція Страна.ua заявила, що отримала списки від джерела в СБУ, всі 47-м прізвищ надрукували у вівторок.

Спершу в Службі Безпеки заявили, що це фейк. І дійсно до надрукованих фото-копій чимало запитань.

Курйозний випадок стався із журналістом Іваном Яковиною, він теж у списку 47. Попри те що він публічна особа, в СБУ зізнались, що довго не могли його знайти, шукали через Facebook. А коли все ж поспілкувались і запросили на розмову, на прохідній Служби Безпеки Івана не пустили, оскільки в нього російський паспорт

Фігуранти зі списку зараз самі висміюють його в соцмережах. Мовляв таке враження, що перелік складали навмання, деякі люди зовсім не публічні а літератори навіть не політичні. Наприклад дитяча письменниця Лариса Ніцой.

Утім, якщо це фейк навіщо СБУ порушило кримінальне провадження за фактом витоку інформації. І чому спочатку говорили про 30 журналістів, яким загрожує смерть від рук кіллерів. А потім перелік збільшився до 47 прізвищ. Може, список – це теж спецоперація.

Слідство, до речі, не виключає що цей список був наданий журналістам не з України, а з країни де знаходиться замовник цих убивств задля дискредитації слідства.

Тепер слово за СБУ, чи є докази замовлення замаху на журналіста Бабченка з Кремля? Чи справді розстрільний список 47 склали у Москві? Служба Безпеки обіцяє все довести в ході судового слухання. На кону репутація не лише силовиків, а й довіри до української влади на Заході.

До слова, головна новина 29 травня – вбивство в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. Головна новина 30 травня – Бабченко живий. Факти ІСTV зібрали інформацію про реакцію та наслідки спецоперації.