PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / З дитиною за кордон: в якому випадку згода батьків не потрібна/

З дитиною за кордон: в якому випадку згода батьків не потрібна

Міністерство юстиції розглядає можливість дозволити тому з батьків, з ким проживає дитина, вивозити її за кордон на термін до 1 місяця без дозволу другого з батьків.

как вывезти ребенка за границу

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко у Twitter.

– Одна з новацій другого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває – дати можливість тому з батьків, з ким проживає дитина, вивезти дитину за кордон до 1 місяця без дозволу другого з батьків, – написав він.

Зараз для вивозу дітей, які не досягли 16 років, потрібно нотаріально засвідчений дозвіл другого з батьків, з маршрутом прямування та часовими рамками поїздки. Один з винятків – позбавлення батьківських прав.

Читайте: Що робити, аби вашу дитину не викрали – 6 правил (ІНФОГРАФІКА)

– Дитина не повинна страждати, якщо батьки розлучаються. Це одна з головних задач, яку ставить перед собою наша команда, розробляючи кампанію #ЧужихДітейНеБуває, – написав Петренко.

Раніше Кабмін дозволив подавати заяви на отримання допомоги при народженні дитини в електронному вигляді.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка