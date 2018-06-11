З дитиною за кордон: в якому випадку згода батьків не потрібна

Міністерство юстиції розглядає можливість дозволити тому з батьків, з ким проживає дитина, вивозити її за кордон на термін до 1 місяця без дозволу другого з батьків.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко у Twitter.

– Одна з новацій другого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває – дати можливість тому з батьків, з ким проживає дитина, вивезти дитину за кордон до 1 місяця без дозволу другого з батьків, – написав він.

Зараз для вивозу дітей, які не досягли 16 років, потрібно нотаріально засвідчений дозвіл другого з батьків, з маршрутом прямування та часовими рамками поїздки. Один з винятків – позбавлення батьківських прав.

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– Дитина не повинна страждати, якщо батьки розлучаються. Це одна з головних задач, яку ставить перед собою наша команда, розробляючи кампанію #ЧужихДітейНеБуває, – написав Петренко.

Раніше Кабмін дозволив подавати заяви на отримання допомоги при народженні дитини в електронному вигляді.