Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку.

Про це глава Донецької ОВГА Павло Жебрівський повідомив у Facebook.

За словами Жебрівського, в суботу він попросив про відставку у президента і той прийняв його заяву.

Уже в найближчу середу заяву повинен розглянути Кабмін на засіданні.

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Про причини відставки Жебрівський не згадав. Однак він зауважив, що в області розпочата “величезна робота” і він сподівається, що його наступник цю діяльність продовжить.

Нагадаємо, Павло Жебрівський очолює Донецьку ВЦА з 11 червня 2015 року. До цього посаду займав Олександр Кіхтенко.

Донецька обласна військово-цивільна адміністрація була реорганізована з Донецької обласної державної адміністрації з 5 березня 2015 року. Розташовується у Краматорську.