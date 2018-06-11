ЗНО 2018: правильні відповіді з фізики

Сьогодні учасники ЗНО 2018 проходять тестування з фізики.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики розпочалося об 11.00 і триватиме три години. Правильні відповіді можна буде подивитися тут вже сьогодні або завтра.
Сертифікаційна робота з фізики налічує 38 завдання різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (24 завдання), на встановлення відповідності (логічні пари) (4 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань).
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши усі завдання, – 60.
Результати ЗНО з фізики будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 21 червня.
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До слова, відповіді на тест ЗНО 2018 з англійської мови опублікували 1 червня.
Фото: Український центр оцінювання якості освіти
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