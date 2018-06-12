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500 колишніх заручників розповіли про катування в ОРДЛО

Служба безпеки України зібрала свідчення майже 500 колишніх заручників ОРДЛО про факти фізичних катувань.

Про це повідомляє прес-центр відомства.

– СБУ зібрано документальні свідчення майже 500 українських громадян ‒ колишніх заручників в ОРДЛО – про конкретні факти фізичних катувань і психологічних знущань під час перебування у заручниках, – йдеться у повідомленні.

Спеслужба також звернулася до правозахисників з проханням надати допомогу колишнім заручникам російських терористичних угрупувань у підготовці відповідних звернень до ЄСПЛ.

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Востаннє великий обмін полоненими відбувся 27 грудня 2017 року. Тоді були звільнені 73 незаконно утримуваних українця. Іншій стороні передані 233 особи.

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