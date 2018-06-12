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Бойовики обстріляли ЗСУ із забороненої зброї. Поранені військові

Російсько-окупаційні війська 27 разів відкривали вогонь по силам ООС. Троє українських військовослужбовців отримали поранення.

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Про це повідомляє прес-центр ООС.

На Луганському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі ЗСУ в районі населеного пункту Новотошківське.

На Горлівському напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Троїцьке та Світлодарськ.

На Донецькому напрямку – біля Авдіївки і Піски.

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Залишалася напруженою ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Ломакіне, Водяне та Широкіне.

За даними розвідки, двоє окупантів знищені і троє поранені.

Раніше в ході боїв за населений пункт Кримське 3 наших захисників отримали поранення.

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