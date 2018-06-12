Укрзалізниця презентувала повноцінний комплекс харчування в поїздах – від сніданків до перших страв і десертів. Нова послуга з різноманітним меню і доступними цінами буде доступна з 18 червня.

Нову послугу Укрзалізниці – повноцінне харчування в поїздах – презентували сьогодні, 12 червня.

Уже з 18 червня новою послугою у тестовому режимі скористаються пасажири потягів № 81 Київ – Ужгород, № 104 Київ – Маріуполь, № 7 Київ – Івано-Франківськ та № 749 Київ – Івано-Франківськ, повідомляє прес-служба.

– Упродовж декількох тижнів ми плануємо розширити тестову послугу ще на деякі поїзди. Ми пропонуємо повний комплекс харчування – від сніданків до перших страв і десертів. Розрахуватися можна як готівкою, так і карткою за допомогою терміналів. Уже в наступні декілька тижнів буде можливо замовити ланч-бокси при купівлі квитків, – зазначив в.о. глави Укрзалізниці Євген Кравцов.

Замовити обід можна на пасажирське місце за телефоном, вказаним у меню, через офіціанта-стюарда або отримати безпосередньо в спеціально обладнаному сервісному купе. Склад меню залежатиме від сезонності представленої продукції.







Чим можна пообідати в поїздах Укрзалізниці – нове меню та ціни / 4 фотографии

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У межах послуги розроблено спеціальне меню. На вибір пасажири зможуть купити ланч-бокс із певним набором страв і напоїв або обрати за бажанням окремі гарячі страви, снеки та напої.

Ланч-бокс можна буде замовити під час придбання квитка онлайн або в касі на станції, а також безпосередньо у вагоні. Вартість ланч-боксів залежно від асортименту складатиме 95 та 115 грн.

Також Укрзалізниця пропонує окреме меню сніданків, у якому на вибір є каші, сирники та кисломолочні напої.

Серед гарячих страв на вибір пасажири зможуть оббрати три види першої страви (грибний суп, курячий бульйон та гаспачо), три види основної страви (картопляне пюре з куркою, паста болоньєзе та кус-кус із овочами).

Також можна замовити сендвічі та різноманітні десерти. Ціна перших і основних страв – від 38 грн за порцію, сендвічів – 42 грн, десертів – від 18 грн, сніданки коштуватимуть від 29 грн.

Серед напоїв – різноманітні чаї, соки, кава, газовані напої та інше. На упаковках зазначатиметься калорійність страв.

До слова, Укрзалізниця запустила 23 додаткові потяги на літо за популярними напрямками.