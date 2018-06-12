Депутатська недоторканність: скасувати не можна залишити

На початку червня Конституційний суд України схвалив зняття депутатської недоторканності. Далі – справа за самими обранцями. Щоб зміна почала діяти, їм необхідно проголосувати за відповідний законопроект. Факти ICTV дослідили, наскільки це вірогідно.

Раніше, в лютому 2015 року, Рада вже голосувала за законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів), однак після того, як до Конституції внесли зміни у частині правосуддя, цей законопроект втратив чинність.

Що означає недоторканність на практиці

За положеннями української Конституції народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосувань або висловлювання у парламенті. Виключення становлять наклеп та образи.

Тобто професійна діяльність та політична позиція політиків захищається законом. На ділі ж деякі обранці користуються імунітетом не лише в стінах Верховної Ради і дозволяють собі нехтування законами у приватному житті.

Що саме схвалив Конституційний суд

До Конституційного суду України нардепи направили два законопроекти стосовно зняття депутатської недоторканності.

Перший – №7203 – президентський. Документ передбачає обмеження депутатської недоторканності з 1 січня 2020 року. За нього у Верховній Раді проголосували 336 парламентарів.

Другий законопроект №6773 – від групи депутатів. Він дозволяє зняти недоторканність вже з моменту початку його дії. Тобто теоретично це може статись під час нинішньої сесії парламенту. Рада підтримала проект закону 328 голосами.

Саме депутатський варіант і схвалив Конституційний суд. Далі він планує розглянути та надати висновок і щодо президентського варіанту.

Про що схвалений законопроект

Обидва направлені до КС проекти передбачають зміни до двох частин статті 80 Конституції України. Вона гарантує народним депутатам недоторканність. Схвалений судом законопроект пропонує виключити першу та третю частини статті. Перша частина гарантує ту саму недоторканність. А третя передбачає, що у разі необхідності затримання якогось парламентаря, згоду на це має дати Верховна Рада. Найближча сесія ВР запланована на 19 червня. Однак, чи будуть розглядати тоді депутатський законопроект – не відомо.

Що означає зняття недоторканності

Після скасування імунітету народні обранці залишаться без права бути звільненими від юридичної відповідальності у визначених випадках. Таким чином у разі порушення конкретним депутатом законів та необхідності його притягнення до кримінальної відповідальності парламенту не потрібно буде проходити тривалу процедуру зняття недоторканності.

Доторканні депутати

Поки законопроект не ухвалено, процедура погодження Радою зняття недоторканності відбувається досить довго, зі скандалами та маніпуляціями. Однак парламент, хоч і не охоче, але залишив без імунітету кількох обранців 8 скликання.

Рік тому зняли недоторканність депутати з колег Борислава Розенблата та Максима Полякова. Вони стали фігурантами розслідування справи незаконного видобутку бурштину. Дали згоду на позбавлення імунітету парламентарі і для Вадима Новинського. Йому закидали тиск на православну церкву МП в політичних інтересах.

За підозру в земельних аферах позбавили недоторканності минуло річ Михайла Добкіна.

За можливу співпрацю з нардепом-втікачем Олександром Онищенком, без імунітету залишився Олесь Довгий. До слова, Онищенка колеги так само позбавили недоторканності через підозру в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку газу.

Через підозру у хабарництві у 2015 році позбавили імунітету Ігоря Мосійчука. А у березні цього річ за підозрою у підготовці теракту депутати зняли недоторканність з Надії Савченко. До цих пір не можуть вручити подання на зняття недоторканності трьом обранцям – Олександру Вілкулу, Сергію Дунаєву та Дмитру Колесникову. За словами Голови ВР Андрія Парубія, політики уникають ознайомлення з протоколами.

Що дасть зняття недоторканності

Зняття депутатської недоторканності полегшило б процедуру притягнення відповідальності політиків. Але в той же час воно може стати інструментом тиску, вважає політичний експерт Олександр Палій.

– Оптимальним було б часткове скасування депутатської недоторканності за тяжкі злочини, за злочини проти держави, суверенітету, державної цілісності, щоб на такі речі недоторканність не поширювалась.

На думку політолога, щоб уникнути маніпуляцій, імунітет варто залишити у сфері нетяжких правопорушень.

Чи проголосують за законопроект

В той же час у можливість голосування за зняття недоторканності з самих себе не вірить колишній нардеп Анатолій Гриценко. Причина – у відсутності подібного документу у відношенні президентської посади.

– Якби Президент вніс в парламент проект, який детально виписує процедуру його відсторонення від посади, імпічменту, тоді проголосували б (за зняття депутатської недоторканності – ред.), – розказав Гриценко.

Екс-міністр оборони наводить у приклад 2006 рік, коли нардепи скасували імунітет для депутатів місцевих рад, а власний залишили.

Про невелику ймовірність голосування говорить і політичний експерт. На думку Олександра Палія, в Раді не набереться необхідних 300 голосів для прийняття закону.

Яна Семенюк