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Київське метро “заговорить” іншим голосом

Протягом двох тижнів у київському метрополітені оновлять аудіооголошення у вагонах.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

Новий запис оголошень допомогли безкоштовно зробити спеціалісти компанії Tak Treba Production. При цьому англійський варіант, як і раніше, буде озвучувати носій мови.

– Необхідність перезапису оголошень назріла давно. Відбулося перейменування станції Петрівка на Почайну, диктора Миколи Петренка, з яким підприємство співпрацювало раніше, уже немає, деякі тексти потребують змін та осучаснення, – пояснила радник начальника метрополітену Наталка Макогон.

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Нагадаємо, вартість проїзду у громадському транспорті Києва з 14 липня становитиме 8 гривень.

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