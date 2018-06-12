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Миротворці на Донбасі: Росія пропонує “тотально фейкову місію”

На переговорах Нормандської четвірки у Берліні вперше піднімалося питання розміщення миротворців ООН на Донбасі, проте позиції сторін виявилися абсолютно різними.

Миротворці ООН

Про це сказав глава МЗС України Павло Клімкін після переговорів 11 червня, передає Укрінформ.

– Ми обговорили можливий формат нашої миротворчої місії. Поки ще позиції знаходяться у різних всесвітах…Російська сторона пропонує тотально фейкову місію, з фейковим захистом СММ ОБСЄ, – зазначив дипломат.

За його словами, українська позиція абсолютно протилежна:

– Це має бути реальна місія з реальним мандатом, для всього Донбасу, яка впливає на ситуацію, яка поступово перебиратиме контроль на всій окупованій території, яка матиме реальний мандат, мандат впливу, мандат щодо роззброєння, спільного з ОБСЄ контролю над відведенням важкої зброї та її пошуку.

Клімкін також додав, що позиція РФ щодо миротворчої місії є ще гіршою, ніж здавалося спочатку.

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Нещодавно Клімкін заявляв, що посилення міжнародного тиску на Росію змусить Кремль змінити свою позицію щодо умов розміщення миротворців на Донбасі.

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