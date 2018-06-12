Миротворці на Донбасі: Росія пропонує “тотально фейкову місію”

На переговорах Нормандської четвірки у Берліні вперше піднімалося питання розміщення миротворців ООН на Донбасі, проте позиції сторін виявилися абсолютно різними.

Про це сказав глава МЗС України Павло Клімкін після переговорів 11 червня, передає Укрінформ.

– Ми обговорили можливий формат нашої миротворчої місії. Поки ще позиції знаходяться у різних всесвітах…Російська сторона пропонує тотально фейкову місію, з фейковим захистом СММ ОБСЄ, – зазначив дипломат.

За його словами, українська позиція абсолютно протилежна:

– Це має бути реальна місія з реальним мандатом, для всього Донбасу, яка впливає на ситуацію, яка поступово перебиратиме контроль на всій окупованій території, яка матиме реальний мандат, мандат впливу, мандат щодо роззброєння, спільного з ОБСЄ контролю над відведенням важкої зброї та її пошуку.

Клімкін також додав, що позиція РФ щодо миротворчої місії є ще гіршою, ніж здавалося спочатку.

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Нещодавно Клімкін заявляв, що посилення міжнародного тиску на Росію змусить Кремль змінити свою позицію щодо умов розміщення миротворців на Донбасі.