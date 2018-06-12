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Нова місія МВФ: дві умови для співпраці з Україною

Приїзд місії МВФ в Україну залежить від перегляду тарифів на газ і досягнення збалансованого держбюджету.

МВФ

Про це повідомив на прес-конференції глава Нацбанку України Яків Смолій, передає Інтерфакс-Україна.

– Я вважаю, що ті питання, які ще не вирішені, всі взаємопов’язані, тому для приїзду місії необхідний і черговий перегляд ринку газу, і переговори з Мінфіном щодо збалансованого бюджету, – уточнив банкір.

Читайте: Інфляція в Україні: прогноз МВФ на 2019 рік

Раніше в НБУ заявили, що через проведенням у 2019 році президентських і парламентських виборів Україна зможе претендувати на нову програму з МВФ не раніше 2020 року.

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