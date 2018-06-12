Нові правила валютних переказів за кордон

З 12 червня українці можуть відправляти гроші у валюті за кордон із застосуванням безпаперових технологій.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.
Зокрема, згідно з новими правилами здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними операціями:
- банкам та їх клієнтам відтепер можна застосовувати paperless технології (технології, що дозволяють здійснювати перекази коштів без друку квитанцій);
- клієнти банків зможуть подавати електронні копії підтвердних документів для здійснення переказів іноземної валюти за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті;
- також українці можуть здійснювати валютні перекази за кордон зі своїх гривневих рахунків.
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