Нові правила валютних переказів за кордон

З 12 червня українці можуть відправляти гроші у валюті за кордон із застосуванням безпаперових технологій.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.

Зокрема, згідно з новими правилами здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними операціями:

банкам та їх клієнтам відтепер можна застосовувати paperless технології (технології, що дозволяють здійснювати перекази коштів без друку квитанцій);

клієнти банків зможуть подавати електронні копії підтвердних документів для здійснення переказів іноземної валюти за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті;

також українці можуть здійснювати валютні перекази за кордон зі своїх гривневих рахунків.

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