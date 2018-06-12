Після Донбасу миротворці підуть в Крим – Чийгоз

Президент Росії Володимир Путін боїться розміщення миротворців на Донбасі, оскільки вони повинні будуть увійти до Криму.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив в ефірі програми Свобода слова, що президент РФ Володимир Путін боїться розміщення миротворців ООН на Донбасі, оскільки на наступному етапі вони увійдуть до Криму.

– Нормандський формат повинен визначити загальний тиск на Путіна. Наприклад, присутність миротворців на сході України лякає Путіна, оскільки наступним етапом вони повинні будуть увійти до Криму, – сказав Чийгоз.

Він також заявив, що після звільнення Сенцова, Росія посадить посадить інших людей.

– Щоб мене звільнити мене і Умерова, на наступний день “взяли” ще чотирьох. Ми, звичайно ж, звільнимо низку ув’язнених, про яких зараз говорить весь світ. Але будьте впевнені, що слідом посадять ще таких людей, які також вестимуть себе гідно в тюрмах і чинитимуть опір, – додав Чийгоз.

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До слова, колишній Міністр оборони України Анатолій Гриценко вважає, що повернення українських політв’язнів вже не є чисто внутрішньою проблемою.