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Погода в Україні на сьогодні, 12 червня (КАРТА)

12 червня очікуються опади на заході та півночі України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході дощі очікуються у Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Волинській областях, температура до +27°С.

Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +28°С.

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На сході очікується мінлива хмарність без опадів. У Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Запорізькій областях температура до +28°С.

12 червня у столиці пройдуть грози, температура до +27°С.

Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.

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