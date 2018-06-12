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Що змусить Путіна звільнити політв’язнів

Акції з вимогою звільнення українських політв’язнів мають збирати кілька тисяч учасників. Це допоможе викликати ефективну реакцію міжнародної спільноти, розповів Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, у розмові з Фактами ICTV.

Ахтем Чийгоз

На думку колишнього політв’язня, українське суспільство має активно долучатись до протестних заходів. Таким чином, це допоможе привернути увагу закордонних партнерів України до проблеми звільнення незаконно ув’язнених в РФ наших співгромадян.

 – Одна справа – президент, міністр закордонних справ, ще хтось зі влади, правильно розставляє акценти і говорить про проблему світові. Ще до цього треба додати суспільство. Щоб на акції виходило не 100-200 чоловік у кращому випадку, а тисячі, – вважає Ахтем Чийгоз.

Це не дасть світовим лідерам ігнорувати українське питання. Адже суспільство покаже свою готовність відстоювати співвітчизників. Заступник голови Меджлісу наводить у приклад кримськотатарську спільноту, яка зазвичай масово мобілізується у захисті членів своєї громади.
Нагадаємо,

До слова, правозахисники не мають доступу до затриманих РФ кримських татар.

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