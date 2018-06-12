Суд в обмін на транш? Чи отримає Україна кредит та чи зникне корупція

З шумом і пилом, проте, з несподівано високим результатом голосування. Парламент таки дав згоду на створення антикорупційного суду в країні.

Хоча починалося все не так оптимістично. До президентського законопроекту депутати внесли майже 2 тисячі поправок, розгляд яких затягнувся на два тижні.

Та головне ніяк не могли узгодити за ким же буде останнє слово під час відбору суддів: за українськими фахівцями, на чому наполягала Банкова, чи міжнародними, чого вимагали західні партнери.



У битву за антикорупційний суд втрутився і прем’єр-міністр. Адже від того буде суд чи ні залежав майже двохмільярдний кредит МВФ, який уряд частково розраховував витратити на латання дірок у бюджеті.

Втім, хто знає, чи ухвалили б депутати закон, якби за день до голосування Держдеп США не зробив гучну заяву. Зокрема, що створювати такий суд потрібно згідно з вимогами МВФ. До Ради навіть приїхав автор законопроекту Петро Порошенко, аби особисто провести виховну роботу з нардепами.

Зрештою, депутати більшості таки пішли на поступки.

Обирати суддів нової Феміди буде конкурсна комісія, до якої входитиме 22 експерти. 16 – українських і 6 – іноземних. Іноземні своїми трьома голосами можуть забракувати будь-якого сумнівного кандидата. Але якщо комісія все одно захоче зробити його суддею, то для цього він має отримати підтримку більшості, тобто 12 голосів членів комісії. Причому мінімум троє з них мають обов’язково бути з міжнародної ради.

Водночас єдине, чого остерігаються в опозиції, у законі не прописали, хто входитиме в групу міжнародних експертів. А отже, кажуть, є ризик, що туди можуть потрапити люди – лояльні до влади.

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Такого голосування конституційною більшістю Рада не бачила давно. Причому підтримали створення антикорупційного суду навіть колишні регіонали.

Не все до кінця зрозуміло і з траншем від МВФ. Адже окрім суду фонд також вимагає від Києва підвищити тарифи на газ для населення, аби збалансувати бюджет.

Натомість, в уряді кажуть, що начебто вже знайшли формулу, як не підвищувати тарифи. Та й МВФ, як стверджують економісти, може піти на поступки Києву. Якщо, звісно, закон про антикорупційний суд їх повністю влаштує.

Але тут з’явилася ще одна проблемка – сплутати карти Кабміну в отримані траншу може відставка міністра фінансів, яку особисто ініціював прем’єр.

У підсумку Рада без жодних проблем попрощалася з міністром.

Але тепер головне питання – як на відставку міністра відреагує МВФ. У Фонді вже заявили, що конкретні персоналії для них не важливі. Головне, щоб фіскальна служба повернулась у підпорядкування Мінфіну.

Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що для запуску Вищого антикорупційного суду достатньо півроку.