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Туреччина може допомогти в обміні Сенцова та Кольченка

Українських політв’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка можуть обміняти за участі Туреччини.

Олег Сенцов

Таку думку висловив уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі ATR.

– Путін просто так нічого не віддає, казав мені Реджеп Таїп Ердоган. Чийгоза та Умерова обміняли на двох професійних убивць, співробітників ГРУ, які займалися вбивством чеченських дисидентів, – додав Джемілєв.

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За його словами, на прохання обміняти бандитів на патріотів, Ердоган сказав, що вони “подумають над цим”.

– Такий обмін не виключається. У будь-якому випадку, я думаю, що можна домагатися цього, тому що життя цих людей становить для нас велику цінність, – зауважив Джемілєв.

До слова, на російському кінофестивалі Кінотавр діячі кіно підтримали Олега Сенцова та попросили якомога швидше звільнити режисера.

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