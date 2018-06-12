Україна і МВФ: що змінять транші і які перспективи

Отримання Україною ще двох траншів кредиту за чинною програмою з Міжнародним валютним фондом зведе до мінімуму коротко – і середньострокові ризики для макроекономічної і фінансової стабільності у країні.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, представленому в Національному банку України.

– Після прийняття Закону Про Вищий антикорупційний суд з’явилися обгрунтовані надії на відновлення співпраці з МВФ. Якщо Україна отримає ще два транші до завершення програми МВФ, то коротко – і середньострокові ризики для макроекономічної і фінансової стабільності зведуться до мінімуму, – йдеться у звіті.

У НБУ відзначили, що економіка України відновлюється третій рік поспіль, однак темпи зростання обмежені повільним впровадженням структурних реформ, які критично важливі як для збереження макрофінансової стабільності, так і для забезпечення довгострокового економічного зростання.

– Національний банк розраховує, що до осені ми знову увійдемо в програму з Міжнародним валютним фондом, – сказав під час презентації звіту директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

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Він нагадав, що в короткостроковому періоді ключовим викликом для України є необхідність рефінансувати зовнішні борги, і без співпраці з міжнародними фінансовими організаціями наша країна не зможе на вигідних умовах залучати кошти на зовнішніх ринках.

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