Україна подала до суду ООН меморандум у справі проти РФ

У міжнародний суд ООН подано меморандум у справі України проти Росії щодо фінансування тероризму.

Про це повідомив у Facebook президент України Петро Порошенко.

– Дуже символічно, що міжнародний суд ООН визначив саме 12 червня – день Росії – для подачі меморандуму у справі України проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, – написав глава держави.

За його словами, це важливий етап у доведенні того, що за всі свої протиправні дії РФ нестиме відповідальність.

– Посадові особи РФ вперто брешуть, що не вербували терористів, які вчиняли вибухи в Одесі, Харкові та Києві. Брешуть і про те, що не виживають українців і кримських татар з Криму, дискримінуючи їх в умовах окупації. Подолати цю брехню можна лише правдою і доказами. Для цього нам потрібна позиція міжнародного суду ООН, який надасть належну оцінку діям РФ і не залишить їм можливості ховатися від відповідальності за черговими маніпуляціями, – зазначив Порошенко.

Президент також наголосив, що меморандум містить надзвичайну, як для практики суду, кількість доказів.

Читайте: Будівництво Керченського мосту: Україна готує позов проти РФ

– Це зроблено для того, щоб ні в кого не лишилось сумнівів, що Росія вчинила протиправні дії і має понести за це відповідальність, – підсумував він.

Глава МЗС Павло Клімкін уточнив, що 29 томів доказів проти РФ важать близько 90 кг.

– Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний “подарунок” в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації, – написав він у Twitter.

Нагадаємо, 19 лютого Україна подала меморандум в арбітражному провадженні проти Росії за Конвенцією ООН з морського права.