Україна зможе отримувати газ з нового газопроводу

Україна зможе отримувати газ з Трансанатолійського газопроводу (TANAP), що з’єднує Азербайджан, Туреччину, Сербію і країни ЄС транзитом через Болгарію і Румунію.

Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Twitter.

– Відтепер цілий регіон отримає безпечніші та найкращі енергетичні перспективи. Адже як ми бачимо протягом останніх років, РФ зловживала енергетичними ресурсами.

Проект Північний потік-2 – приклад такого тиску. TANAP – енергетична безпека, в тому числі Європи. Україна повністю підтримує проект TANAP. Це енергетична безпека, в тому числі і для нашої держави – конкурентоспроможність і диверсифікація газових поставок до України, – зазначив Порошенко.

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Нагадаємо, у Туреччині сьогодні відбувся запуск Транс-Анатолійського газопроводу (TANAP).

Газопровід TANAP протяжністю 1,85 тис. Км призначений для транспортування азербайджанського газу з родовища Шах-Деніз в рамках Стадії-2 від грузино-турецького кордону до західних кордонів Туреччини.

До речі, США готують санкції проти компаній, які будують Північний потік-2.