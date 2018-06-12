PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Українські десантники перемогли на змаганнях у Шотландії/

Українські десантники перемогли на змаганнях у Шотландії

Українські десантники зайняли перше місце у марш-кидку на 87 км для поранених ветеранів The Cateran Yomp-2018.

Про це повідомило командування десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Марш-кидок проходив у горах Шотландії. На маршруті були підйоми, струмки і болота. По всій дорозі були чек-пойнти, де можна було відпочити і поїсти.

У змаганнях взяли участь військовослужбовці близько 10 країн НАТО і цивільні спортсмени з різних країн світу. В цілому залучалося майже 2 тис. осіб.

Читайте: Україна і НАТО організовують кіберполігон ЗСУ

До складу української команди увійшли шестеро учасників АТО, троє з яких – діючі офіцери ЗСУ, двоє звільнених у запас і представник Нацгвардії.

Щоб отримати золото, учасники повинні були подолати дистанцію менш ніж за 24 години. Українські ветерани з маршрутом впоралися за 23 години.

image image image image image image image image image
Українські десантники перемогли на змаганнях у Шотландії / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що  у Литві почалися військові навчання НАТО, в яких візьмуть участь близько 18 тис. військових.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка