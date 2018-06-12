Українські десантники зайняли перше місце у марш-кидку на 87 км для поранених ветеранів The Cateran Yomp-2018.

Про це повідомило командування десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Марш-кидок проходив у горах Шотландії. На маршруті були підйоми, струмки і болота. По всій дорозі були чек-пойнти, де можна було відпочити і поїсти.

У змаганнях взяли участь військовослужбовці близько 10 країн НАТО і цивільні спортсмени з різних країн світу. В цілому залучалося майже 2 тис. осіб.

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До складу української команди увійшли шестеро учасників АТО, троє з яких – діючі офіцери ЗСУ, двоє звільнених у запас і представник Нацгвардії.

Щоб отримати золото, учасники повинні були подолати дистанцію менш ніж за 24 години. Українські ветерани з маршрутом впоралися за 23 години.

















Українські десантники перемогли на змаганнях у Шотландії / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Литві почалися військові навчання НАТО, в яких візьмуть участь близько 18 тис. військових.