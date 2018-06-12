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Україну накриє 33-градусна спека: де і коли

У середу, 13 червня, на півдні України буде дуже спекотно – місцями до +33.

Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталя Діденко.

За її словами, у південних та східних областях переважно без опадів.

– Дощі з грозами очікуються у західних, північних областях. Опади ймовірні також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Температура завтра “вріже” до спеки у південній частині, +28 +33 градуси. На решті території – комфортно, +23 +27 градусів, – прогнозує синоптик.

У Києві Діденко обіцяє на завтра дощі з грозами та +24 +25 градусів.

Читайте: Посушливо та спекотно: погода на червень в Україні

Раніше синоптики дали прогноз на тиждень, згідно з яким у найближчі кілька днів на зміну спеці прийдуть грози та зливи.

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