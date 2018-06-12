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В Україні відкриється перший магазин H&M: де і коли

У серпні 2018 року відкриється перший магазин одягу Hennes & Mauritz AB (H&M) в Україні.

H&M

Перший магазин одягу Hennes & Mauritz AB (H&M) в Україні відкриють у серпні 2018 року у київському торгово-розважальному центрі Lavina Mall, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Ми надзвичайно щасливі нарешті відкрити наш перший магазин в Україні! Це велика честь для нас – привезти стиль і свідомий шопінг до Києва і надихати шанувальників моди на самовираження, – заявив генеральний директор H&M в Україні Домінік Фантачіно.

Загальна площа торговельної точки повинна скласти 2,9 тис. кв. м, на яких розмістять колекції модного одягу і товари для дому H&M Home.

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До слова, 17 травня ПриватБанк запустив сервіс Apple Pay в Україні.

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