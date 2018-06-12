Вибір професії: куди вступити після 11 класу

Вже дуже скоро розпочнеться етап подання документів для вступу, а ти ще не визначився, куди піти вчитися? Факти ICTV допоможуть тобі правильно розставити пріоритети і зробити вибір.

Навчальний рік практично досяг свого завершення. Випускникам залишилося зробити останній ривок і нарешті отримати результати своєї праці. Останній іспит відбудеться вже 13 червня і відразу після нього випускники отримають статус абітурієнтів.

Більшість школярів почали обирати ВНЗ ще на початку навчального року, але остаточно визначилися з вибором одиниці. Нелегко прийняти таке доленосне рішення. Але якщо знати, на що звернути увагу, то задача стає простішою.

Які джерела слід використовувати, обираючи ВНЗ?

Поради студентів. Знайдіть студентів, які навчаються в університеті, що вас цікавить. Це легко зробити завдяки соціальним мережам. Студенти, як правило, люди товариські, не бійтеся просто написати і задати декілька питань. Саме вони чесніше за всіх розкажуть, як про плюси, так і про мінуси свого ВНЗ. Але не варто робити висновки лише за відгуком одного студента, поспілкуйтеся з декількома і складіть для себе загальну картину.

Відгуки в інтернеті. І звичайно ж не на офіційних сайтах. Адже всі ми знаємо, як легко отримати пару копійок на картку за позитивний коментар до смартфону, книги або мікрохвильовки. Ось і з ВУЗами може статися та ж історія. Тому не полінуйтеся пошукати інформацію на різних форумах або ж напишіть пост в соціальних мережах з проханням залишити відгук про університети, що вас цікавлять.

Дні відкритих дверей. Практично кожен університет влаштовує такі дні напередодні вступної кампанії. Таким чином ви можете вбити відразу декількох зайців: дізнатися точне розташування університету, розрахувати час, який будете витрачати на дорогу щоранку, познайомитися з адміністрацією та викладачами, побачити корпус, оцінити стан навчальних аудиторій, а також довідатися всі нюанси і особливості університету з перших уст. На цьому сайті ви знайдете розклад днів відкритих дверей у ВНЗ України – s-osvita

Ми поспілкувалися з випускниками київських шкіл і сформували невеликий рейтинг столичних університетів. Очевидним є те, що пріоритети учнів гімназій і загальноосвітніх шкіл відрізняються один від одного.

Топ-3 ВНЗ в пріоритеті у випускників ліцеїв/гімназій:

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цей університет займає основні позиції вже не перший рік. Але варто враховувати, що вступити сюди на бюджет досить складно, а вчитися тут на контракті – розкіш, яку зможе собі дозволити не кожен.

2. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Стіни цього університету знайомі, мабуть, кожному київському фотографу, адже місце і справді дуже гарне. Сюди прагнуть вступити ті, хто знайшов себе в точних науках. Відбір тут так само не з легких.

3. Національний університет біоресурсів і природокористування є одним з провідних аграрних ВНЗ України. У цьому році він користується великим попитом у випускників. Самі абітурієнти пояснюють це тим, що з усіх університетів з високим рейтингом, сюди найпростіше вступити.

Топ-3 ВНЗ за версією випускників загальноосвітніх шкіл:

1. Київський національний торгово-економічний університет порадує абітурієнтів аудиторіями зі свіжим ремонтом і прекрасним парком на території. Тут знайдуть собі спеціальність до душі як математики, так і гуманіріі.

2. Київський університет імені Бориса Грінченка є муніципальним ВНЗ. Тут з 2017 року, під час вступу діє квота 3. Це означає, що серед першокурсників-бюджетників очікується не менше 50% киян.

3. Київський національний університет культури і мистецтв, не дивлячись на свою скандальну репутацію, залишається привабливим для абітурієнтів, які хочуть пов’язати своє життя з медіасферою.

Крім того, радимо ознайомитись з консолідованим рейтингом ВНЗ України , а також столиці.

Яна Чепела