Деокупація Донбасу: жителі трьох селищ зможуть отримувати соцвиплати

Селища Гладосове та Травневе (Донецька область) і Новоолександрівка (Луганська область) вилучено з переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив на засіданні в середу.

Населені пункти Гладосове та Травневе (Донецька область), а також Новоолександрівка (Луганська область) офіційно внесені до переліку таких, що розташовані на лінії зіткнення та на території яких діє влада державних органів.

Жителі цих селищ тепер зможуть отримувати соціальні виплати.

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Нагадаємо, Гладосове та Травневе перейшли під контроль ЗСУ восени 2017 року. Новоолександрівку звільнили в січні 2018 року.